Yağ tenekeleri içinde 5 kilo 800 gram 'kubar esrar' ele geçirildi

Batman’da yağ tenekeleri içinde 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yağ tenekeleri içinde 5 kilo 800 gram 'kubar esrar' ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 15:01

Batman’da jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada yağ tenekeleri içinde 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Batman Valiliğince yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele dahilinde yapılan çalışmada Pınarbaşı Mahallesi’nde M.R. ve O.A. isimli şüpheli şahıslara ait araçta yapılan aramada 2 adet bitkisel yağ tenekesi içerisinde streç filmle sarılarak gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, M.R. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.


Etiketler: #Batman Valiliği #batman

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