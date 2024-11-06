Yağ tenekeleri içinde 5 kilo 800 gram 'kubar esrar' ele geçirildi
Batman’da yağ tenekeleri içinde 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.
Batman’da jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada yağ tenekeleri içinde 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Batman Valiliğince yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele dahilinde yapılan çalışmada Pınarbaşı Mahallesi’nde M.R. ve O.A. isimli şüpheli şahıslara ait araçta yapılan aramada 2 adet bitkisel yağ tenekesi içerisinde streç filmle sarılarak gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, M.R. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.
Etiketler: #Batman Valiliği #batman
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