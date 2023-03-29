Yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı arttı!
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da 1 günde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranında yüzde 1'lik bir artış kaydedildi. Kentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise yüzde 38.61'e yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), megakentteki son 1 haftada etkili olan yağışların ardından ölçülen değişimin yüzde 1.72 olduğunu duyurdu. Buna göre baraj doluluk oranı, yüzde 38.61 olarak ölçüldü.
Bu oranın yüzde 1'inin ise, son 1 günde kaydedildiği aktarıldı. Sadece 1 günde 8.69 milyon metreküplük bir artış kaydedildi. Barajlardaki toplam su miktarı da 14.92 milyon metreküp olarak açıklandı.
İSKİ verilerine göre; Ömerli Barajı'nda yüzde 58.15, Istrancalar'da yüzde 42.87 ve Terkos'ta da yüzde 32.57 oranında doluluk olduğu bildirildi.
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