'Yağma'dan aranan şahıs gardıropta yakalandı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 07:58

Güncelleme: 12.07.2024 - 07:58

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipleri tarafından kentte bir adrese düzenlenen operasyonda; ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (29) ikamette bulunan gardıropta saklanırken, yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.