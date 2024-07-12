'Yağma'dan aranan şahıs gardıropta yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘yağma’ suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, gardıropta saklanırken yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 07:58
'Yağma'dan aranan şahıs gardıropta yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipleri tarafından kentte bir adrese düzenlenen operasyonda; ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (29) ikamette bulunan gardıropta saklanırken, yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.


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