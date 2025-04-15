İktidardan İklim Yasası’nda geri adım: Komisyona çekilerek değiştirilecek

Yayınlanma: 15.04.2025 - 18:15

Güncelleme: 15.04.2025 - 18:15

Daha önce ilk dört maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen İklim Yasası’nın Meclis’teki bugünkü görüşmelerinden önce iktidar ve muhalefet Başkanlık Divanı’nda bir araya geldi.

Muhalefet, teklife kamuoyundan gelen tepkilere dikkat çekti.

Bu görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan İklim Kanunu muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin etkili direnci sonucunda tekrar görüşülmek üzere komisyona çekiliyor. Umarız bu kez AKP grubu eleştirilere kulak veren ve bilimsel verileri önceleyen bir tutum sergiler ve ülkemiz hak ettiği bir iklim kanununa kavuşur” dedi.

Böylece teklif tekrar Çevre Komisyonu’na dönecek.

Maddeleri de tekrar ele alındıktan sonra genel kurula geri getirilecek. Muhalefet daha önce teklife düştüğü şerhte yasa ile sanayi sektöründe karbon salınımının azaltılması yerine Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve karbon kredilendirme mekanizmaları gibi uygulamalarla şirketlere “kirletme hakkının satılacağını” öne sürmüştü.