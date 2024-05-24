Yağmurda kontrolden çıkan Tofaş, ters şeride girdi: 2 ölü 1 yaralı
Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil, ters şeride girdi. Karşı yönden gelen cipin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilde 2 kişi ölürken, cip sürücüsü ise yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesi, 11 Eylül Bulvarı mevkiinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde kaynak işçisi olarak çalışan Sedat Sungur idaresindeki 61 ABE 166 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil yağışlı havanın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters şeride girdi.
Bu esnada Yıldırım istikametine giden Necati Turan idaresindeki 16 JMM 55 plakalı cip ters şeritten gelen araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde işe gittiği öğrenilen Sedat Sungur ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Alper’in sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Cip sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından Çekirge devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, iki kişinin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan olduğu öğrenildi.
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