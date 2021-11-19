Yakakent Belediyesi'ne gri pasaport firarları nedeniyle soruşturma başlatıldı

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

İçişleri Bakanlığı, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğit hakkında, Türkiye’den çıkış yaparak geri dönmeyen 63 kişinin gri pasaport taleplerinde, görevlerinin gerektirdiği özeni göstermedikleri gerekçesiyle soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Samsun’da Yakakent Belediyesi’nden 2019 yılında yurtdışında farklı zamanlarda yapılacak olan 3 etkinlik için 70 kişi, hizmet damgalı gri pasaport başvurusu yaptı. Gri pasaport ile Almanya, Çekya ve Polonya’ya giden 68 kişiden 63’ü geri dönmedi. 4 kişi Türkiye’ye dönerken 1 kişi yakalandığı ülkeden sınır dışı edildiği için geri geldi. Gri pasaport olayını 5 Nisan 2021 tarihinde öğrenen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu olay hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine bakanlık, 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Hüseyin Kıyma ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğit’in gezilere katılmak üzere hazırlanan listeleri, yurtdışı görevlendirmeler ile Samsun Valiliği’ne yazılan yazıları imzaladıkları belirtilerek, görevinin yerine getirilmesinde gerekli özeni göstermeyerek göçmen kaçakçılığına sebebiyet verdikleri için soruşturma başlattı. Kıyma iddialara ilişkin olarak “Hukuki süreç devam ediyor. Bakanlık o konuda gerekli çalışmayı yaptıysa yapmıştır” dedi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise “Devletin kurumları, kuralları yok edildi” tepkisini dile getirdi.