Yakınları enkaz altında kalan yurttaşlar eksi 9 derecede gelecek umutlu haberi bekliyor
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin üzerinden 5 gün geçerken, enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler yaktıkları ateşlerin başında bekliyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremin 5'inci gününün ilk saatlerinde Malatya'da enkaz çalışmaları devam ediyor.
Ekipler -9 derecede zorlu şartlar altında enkaz altında kalan yurttaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Aileler de enkaz bölgesinde yaktıkları ateşlerle gelecek umutlu bir haberi bekliyor.
Aile yakınlarını enkazın başında bekleyen yurttaşlardan Necmettin Gıseke, “İçeride 7 tanıdığımız var 4 tanesi çıkarıldı daha içeride 3 tanıdığımız kaldı. Üşüyoruz, beş gündür dışarıdayız bu eksi soğuklarda ilk önce kar ve yağmur yağıyordu. Artık insan toprağın içindeki insanları düşünüyor kendi canını düşünmüyor” dedi.
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