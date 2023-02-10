Yakınları enkaz altında kalan yurttaşlar eksi 9 derecede gelecek umutlu haberi bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin üzerinden 5 gün geçerken, enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler yaktıkları ateşlerin başında bekliyor.

İHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 03:26
Yakınları enkaz altında kalan yurttaşlar eksi 9 derecede gelecek umutlu haberi bekliyor
Abone Ol google-news

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremin 5'inci gününün ilk saatlerinde Malatya'da enkaz çalışmaları devam ediyor.

Ekipler -9 derecede zorlu şartlar altında enkaz altında kalan yurttaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Aileler de enkaz bölgesinde yaktıkları ateşlerle gelecek umutlu bir haberi bekliyor. 

Aile yakınlarını enkazın başında bekleyen yurttaşlardan Necmettin Gıseke, “İçeride 7 tanıdığımız var 4 tanesi çıkarıldı daha içeride 3 tanıdığımız kaldı. Üşüyoruz, beş gündür dışarıdayız bu eksi soğuklarda ilk önce kar ve yağmur yağıyordu. Artık insan toprağın içindeki insanları düşünüyor kendi canını düşünmüyor” dedi. 


Kahramanmaraş depremi enkaz arama kurtarma

İlgili Haberler

Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı

Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
Bingöl'de deprem!

Bingöl'de deprem!
İngiltere’de depremzedelere vize kolaylığı için imza kampanyası başlatıldı

İngiltere’de depremzedelere vize kolaylığı için imza kampanyası başlatıldı

En Çok Okunan Haberler