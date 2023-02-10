Bingöl'de deprem!
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 27.85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Genç (Bingöl)
Tarih:2023-02-09
Saat:23:03:47 TSİ
Enlem:38.597 N
Boylam:40.189 E
Derinlik:27.85 km
Detay:https://t.co/bXnaB2QbLl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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