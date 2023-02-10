Bingöl'de deprem!

Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 01:50
Bingöl'de deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 27.85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Bingöl deprem afad Kandilli

İlgili Haberler

Son Dakika... Erzurum'da deprem

Son Dakika... Erzurum'da deprem
İki kardeş depremden 83 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

İki kardeş depremden 83 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
İktidarın yönetemediği deprem sürecini anlatmıştı: AKP'li Atçı önce paylaştı sonra sildi

İktidarın yönetemediği deprem sürecini anlatmıştı: AKP'li Atçı önce paylaştı sonra sildi

En Çok Okunan Haberler