İngiltere’de depremzedelere vize kolaylığı için imza kampanyası başlatıldı
İngiltere'de, Türkiye'deki depremzedelere vize kolaylığı tanınması amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında şimdiye dek 16 bin imza toplandı.
Depremzedelerin Almanya’daki yakınlarının yanına gidebilmesi için “kolay ve hızlı 90 günlük vize” vereceği haberi İngiltere’de yaşayan depremzedelerin yakınlarını harekete geçirdi. londragündem'in haberine göre İngiltere’de yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların büyük çoğunluğunun deprem bölgelerinden göç ettikleri düşünüldüğünde, bu tür bir vizenin önemli olacağı kaydedildi.
Kampanyaya katılımın yüksek olmasını ve teklifin acil meclise getirilmesine olanak sağlayacak. Hükümet, 10.000’den fazla imza alan tüm dilekçelere yanıt veriyor. 100.000 imzada, bu dilekçe Parlamentoda görüşülmek üzere değerlendiriliyor. Kampanya şu anda 16 binin üzerinde imza almış durumda.
Kampanyaya bu link üzerinden ulaşılabiliyor.
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