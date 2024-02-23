Yakınları haber alamadı, evde uyurken bulundu

Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:25

Güncelleme: 23.02.2024 - 19:28

Niğde merkez Paşakapı Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 4. katında ikamet eden 65 yaşındaki F.G. isimli kadından haber alamayan yakınları, 112’ye ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalara ve çalan kapıya yanıt alınmaması üzerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri balkondan eve girdi.

Ekipler, eve girdiklerinde 65 yaşındaki kadını yatakta uyurken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.