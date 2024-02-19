Niğde 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Niğde'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Niğde'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Niğde Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Niğde'de Emrah Özdemir Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 NİĞDE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Emrah Özdemir
28.032 %37,13
İYİ PARTİ
Mümin İnan
21.226 %28,12
MHP
Hakan Er
14.019 %18,57
CHP
Rasim Yılmaz
11.029 %14,61
SAADET
Nihat Altıparmak
857 %1,14
VATAN
97 %0,13
BĞMSZ
Figen Üzer
67 %0,09
BTP
56 %0,07
DSP
56 %0,07
TKP
51 %0,07
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