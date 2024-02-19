Niğde 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Niğde'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Niğde'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:58
Niğde 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Niğde'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Niğde Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Niğde'de Emrah Özdemir Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 NİĞDE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
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Emrah Özdemir

28.032 %37,13

İYİ PARTİ

Mümin İnan

21.226 %28,12

MHP

Hakan Er

14.019 %18,57

CHP

Rasim Yılmaz

11.029 %14,61

SAADET

Nihat Altıparmak

857 %1,14

VATAN

97 %0,13

BĞMSZ

Figen Üzer

67 %0,09

BTP

56 %0,07

DSP

56 %0,07

TKP

51 %0,07


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