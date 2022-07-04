Yakıt tankerinde 30 bin paket 'kaçak sigara' ele geçirildi
Gaziantep'te 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'te çalışma başlattı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Ekipler, yolda durdurdukları tankerde yaptıkları aramada, 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili tanker sürücüsü gözaltına alındı. Emniyet'teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Operasyon anının kaydedildiği kamera kayıtlarında, şüpheli aracın tanker bölümüne giren polis ekiplerinin sigara paketlerine ulaşması yer aldı.
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