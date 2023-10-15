Yakıtı bitip yol kenarında duran traktöre TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yakıtı biten ve yol kenarında duran büyükbaş yüklü traktöre TIR çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 04:16
Yakıtı bitip yol kenarında duran traktöre TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'da dün akşam saat 20.00 sıralarında Gediz- Kütahya karayolu, Yunuslar köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Gediz’den Kütahya istikametine gitmekte olan İ.Ç. yönetimindeki 43 AT 987 plakalı büyükbaş yüklü traktörün yakıtı bitti.

Sürücü İ.Ç. traktörü yol kenarına bırakıp, yakıt almak üzere Efendi Köprüsü Mahallesi’ne gitti. Aynı istikamete ilerleyen B.G. (56) yönetimindeki 26 FA 485 plakalı TIR, traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör, yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörde bulunan Emine Çağlar'ın (75) yaşamını yitirdiği, Halil Aslan'ın ise yaralandığı belirlendi. TIR sürücüsü de kazada yaralanırken, yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ağır yaralanan Halil Aslan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Kütahya trafik kazası

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