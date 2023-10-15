Yine YHT, yine kaza! CHP'li Ulaş Karasu: Defalarca uyardık

Yayınlanma: 15.10.2023 - 02:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 02:00

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında gece test sürüşü sırasında tren raydan çıktı. 4 kişi yaralandı. Kazanın yolcu taşımasının yapılmadığı gece saatlerinde meydana gelmesi büyük bir faciayı önledi. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “03.30 sularında Mamak/Kayaş’ta yeni hizmete alınacak YHT vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza meydana geldi. Kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatılmıştır” denildi. YHT’den yapılan açıklamada trenin Kayaş istasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi sırasında raydan çıktığı belirtildi. Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliğinin Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacağı duyuruldu.

(İsmail Özdemir)



Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, aynı hatta gündüzleri yolcu taşındığına dikkat çekti. Eksik işlerin gece vardiyalarında yetiştirilmeye çalışıldığını kaydetti. Özdemir, “Şu anda yaşananlar tam anlamıyla bitmemiş bir inşaata yapı ruhsatı verip içinde insanları ikamet ettirmek gibi bir şey. Felaketten dönüldü” dedi

(Ulaş Karasu)

‘DEFALARCA UYARDIK’

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hattaki eksiklikleri defalarca gündeme getirdiğini anımsatarak “Bu hatta neden bu kadar çok kaza oluyor? Allah korusun, yolcu taşıma sırasında kaza olsaydı ne olurdu? Araştırma önergemiz Meclis’te duruyor. Yanlıştan dönün, hepsini bilimin ışığında araştıralım sonra hattı hizmete alalım” dedi.

İktidarı eleştiren Karasu, şöyle devam etti: “Defalarca uyardık, endişelerimizi dile getirdik ama dinlemediniz. Oy ve şov uğruna hattı eksiklerine rağmen açtınız. Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye attınız.”

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU



CHP’li Karasu, haziran ayında da yoğun yağışın demiryolu hattına zarar verdiğini ve yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin raydan çıktığını anımsattı. Karasu, TBMM’de Ankara Sivas YHT Hattı’ndaki eksiklik ve aksaklıkların incelenmesi, gerekli can ve mal güvenliği önlemlerinin alınması için Meclis araştırması açılmasını da istemişti.