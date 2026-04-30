Yakup Canbolat'ın kim olduğu araştırılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliği'ne atandı. Peki, Yakup Canbolat kimdir? Yakup Canbolat kaç yaşında, nereli? Yakup Canbolat'ın önceki görevleri neler?
YAKUP CANBOLAT KİMDİR?
Yakup Canbolat, 1969 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu.
Eğitim Hayatı
1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
Meslek Hayatı ve Kariyeri
1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1992 yılında Konya Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. 1995 yılında Durağan Kaymakamlığına atandı.
Sırasıyla Durağan, Yedisu, Cumayeri ve Kâhta kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. Ardından Yozgat Vali Yardımcılığı ve Söğüt Kaymakamlığı görevlerini yürüttü.
2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra Hakkâri Valiliği görevinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihinde Konya Valisi oldu.
2018 yılı Ekim ayında yayımlanan kararname ile Bursa Valiliğine atandı. 10 Ağustos 2023 tarihinde Aydın Valiliğine atandı.
Son Görev Durumu
30 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararı doğrultusunda, Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliği emrine alındı.