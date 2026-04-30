Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yakup Canbolat kimdir? Yakup Canbolat kaç yaşında, nereli? Yakup Canbolat'ın önceki görevleri neler?

30.04.2026 10:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararı doğrultusunda, Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliği emrine alındı. Peki, Yakup Canbolat kimdir? Yakup Canbolat kaç yaşında, nereli? Yakup Canbolat'ın önceki görevleri neler?

Yakup Canbolat'ın kim olduğu araştırılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliği'ne atandı.

Image

YAKUP CANBOLAT KİMDİR?

Yakup Canbolat, 1969 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu.

Eğitim Hayatı

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Meslek Hayatı ve Kariyeri

1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1992 yılında Konya Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. 1995 yılında Durağan Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla Durağan, Yedisu, Cumayeri ve Kâhta kaymakamlıkları görevlerinde bulundu. Ardından Yozgat Vali Yardımcılığı ve Söğüt Kaymakamlığı görevlerini yürüttü.

2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra Hakkâri Valiliği görevinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihinde Konya Valisi oldu.

2018 yılı Ekim ayında yayımlanan kararname ile Bursa Valiliğine atandı. 10 Ağustos 2023 tarihinde Aydın Valiliğine atandı.

Son Görev Durumu

30 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararı doğrultusunda, Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliği emrine alındı.

İlgili Konular: #Atama #Ankara Valiliği #Yakup Canpolat

İlgili Haberler

Ali Fidan kimdir, kaç yaşında, nereli? Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın önceki görevleri neler?
Ali Fidan kimdir, kaç yaşında, nereli? Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın önceki görevleri neler? Valiliklere ve Emniyet Genel Müdürlüklerine ilişkin atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Ali Fidan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Fidan kimdir, kaç yaşında, nereli? Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın önceki görevleri neler?
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kimdir? Abdullah Küçük'ün önceki görevleri neler?
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kimdir? Abdullah Küçük'ün önceki görevleri neler? Abdullah Küçük'ün kim olduğu araştırılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman iline yeni vali atandı. Peki, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kimdir? Abdullah Küçük'ün önceki görevleri neler?
Mahmut Demirtaş kimdir? Mahmut Demirtaş kaç yaşında, nereli? Mahmut Demirtaş'ın önceki görevleri neler?
Mahmut Demirtaş kimdir? Mahmut Demirtaş kaç yaşında, nereli? Mahmut Demirtaş'ın önceki görevleri neler? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararı doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Peki, Mahmut Demirtaş kimdir? Mahmut Demirtaş kaç yaşında, nereli? Mahmut Demirtaş'ın önceki görevleri neler?