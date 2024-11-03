Yalan Dünya'nın Selahattin'i Olgun Şimşek: 'Çaresizlikten oyuncu oldum'

Yayınlanma: 03.11.2024 - 16:41

Güncelleme: 03.11.2024 - 16:41

“Bir Demet Tiyatro”, “7 Numara”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Yalan Dünya” ve “Terzi” gibi birçok yapımda izleyiciyle buluşan 53 yaşındaki usta oyuncu Olgun Şimşek, hayatının “bundan olmaz” sözüyle şekillendiğini ve bu durumun kendisini profesyonel bir oyuncu olmaya yönlendirdiğini belirtti.

Son olarak TRT 1’de yayımlanan “Kara Ağaç Destanı” dizisinde rol alan Şimşek, TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde oyunculuk atölyesi gerçekleştirdi.

Atölye öncesi konuşan Şimşek, projelerde türkü seslendirmenin kendisine keyif verdiğini ifade ederek, “Ben solist değilim. Şarkı türkü söylüyoruz ama asıl işim oyunculuk. Yeni dizimiz 'Kara Ağaç Destanı' da iyi gidiyor” dedi.

"ÇARESİZLİKTEN OYUNCU OLDUM"

Şimşek, oyunculuğun iletişimle doğrudan ilgili olduğunu ve bir oyuncunun kendini doğru ifade etmesi gerektiğini vurguladı. Konservatuvara 1988 yılında başladığını belirten Şimşek, o dönem sadece birkaç konservatuvar bulunduğunu ve ünlü olma hedefiyle değil, yeteneğini geliştirmek için bu alana yöneldiğini anlattı. Şimşek, “Hayatımda hep ‘bundan olmaz’ cümlesini duydum. Bir gün bir oyun yaparsam ona ‘bundan olmaz’ diye başlamak istiyorum. Kendimi sürekli ispat etmek zorunda kaldım” diye konuştu.

"OYUNCULUĞUN HER AŞAMASINDA BİR ŞEY ÖĞRENİLİYOR"

Oyunculuk mesleğini seçerken çevresinin kendisinden müzisyen olmasını beklediğini dile getiren Şimşek, “Düğünlerde şarkı söyleyen bir adamdım. Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci, 'Kesinlikle oyuncu olman lazım' demişti ve beni konservatuvara hazırladı. Oyunculuk da o zaman başladı” dedi.

Uzun süre kötü adam rolleriyle tanınan Şimşek, “Yalan Dünya” dizisindeki “Selahattin” karakteriyle komediye adım attığını ve oyunculuğun her aşamasında kendisine bir şeyler kattığını ifade etti.

"OYUNCULUK ÖLENE KADAR SÜREN BİR SÜREÇ"

Oyunculuğun hem öğrenilebilir hem de doğuştan bir yatkınlık gerektirdiğini söyleyen Olgun Şimşek, bu mesleğin sürekli gelişim gerektirdiğine dikkat çekti: “Oyunculuk, ‘şimdi oldum’ denilebilecek bir şey değil. Ölene kadar devam eden bir süreç.”

Sanatçı, Yıldız Kenter'in “sıradan olun ama alelade olmayın” sözünü hatırlatarak, oyunculukla ilgili farklı tariflerin olduğunu ve her oyuncunun kendine has bir tadı bulunduğunu söyledi. Şimşek, oyunculuğu “başka birinin durumuna yerleşmek ve onu yargısız bir şekilde anlamak” olarak tanımladı.