Yalnız kaldığı barakanın yakınında cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde bir süredir haber alınamayan Halil Çevik (53) yaşadığı barakanın yakınında ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:25
Yalnız kaldığı barakanın yakınında cansız bedeni bulundu
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Muğla'nın Datça ilçesi Kargı Kızılova mevkisindeki barakada yalnız yaşayan Halil Çevik'ten bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen iki çocuk babası Çevik'in yaşadığı barakada olmadığını tespit eden ekipler, bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, barakanın yakınında Çevik'in hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemede Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandı. Çevik'in cansız bedeni incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevik'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.


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