Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Aydın’ın Efeler ilesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Zafer Mahallesi 112 Sokak üzerindeki bir apartmanın 5’inci katında sabah saatlerinde, Egehan Faruk Karatosun (19) isimli şahıs mesaiye gelmeyince iş arkadaşları durumu yakınlarına bildirdi.
Torununun iş arkadaşlarının telefonu üzerine eve gelen Karatosun’un dedesi şahsı evde iple asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Karatosun’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Karatosun’un ölüm haberini alan dedesi yasa boğuldu. Karatosun’un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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