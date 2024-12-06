Yalnız yaşayan engelli kadın ölü bulundu

Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:26

Güncelleme: 06.12.2024 - 17:26

Isparta'da doğuştan yüzde 80 engeli bulunan Yüksel Özdemir, yaklaşık 15 gün önce ailesinin köye gitmesiyle evde yalnız kaldı. Özdemir, ablası Ümran P. tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Yüksel Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ise Yüksel Özdemir'in ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.