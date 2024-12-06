Yalnız yaşayan engelli kadın ölü bulundu

Isparta'da engelli kadın, yalnız yaşadığı evinde ablası tarafından evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan engelli kadın ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:26

Isparta'da doğuştan yüzde 80 engeli bulunan Yüksel Özdemir, yaklaşık 15 gün önce ailesinin köye gitmesiyle evde yalnız kaldı. Özdemir, ablası Ümran P. tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Yüksel Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ise Yüksel Özdemir'in ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.


Etiketler: #Isparta #ölü bulundu

İlgili Haberler

Vergi dairesi memuru evinde ölü bulundu!

Vergi dairesi memuru evinde ölü bulundu!
Şişli'de sır olay: Evinde şüpheli şekilde ölü bulundu

Şişli'de sır olay: Evinde şüpheli şekilde ölü bulundu
2 gündür aranıyordu: Uçurumda ölü bulundu

2 gündür aranıyordu: Uçurumda ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler