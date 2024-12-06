Yalnız yaşayan engelli kadın ölü bulundu
Isparta'da engelli kadın, yalnız yaşadığı evinde ablası tarafından evinde ölü bulundu.
Isparta'da doğuştan yüzde 80 engeli bulunan Yüksel Özdemir, yaklaşık 15 gün önce ailesinin köye gitmesiyle evde yalnız kaldı. Özdemir, ablası Ümran P. tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Yüksel Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ise Yüksel Özdemir'in ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.
Etiketler: #Isparta #ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Birçok kurumda görevden alma ve atamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!