Vergi dairesi memuru evinde ölü bulundu!

Kızıltepe ilçesinde ailesi ve arkadaşlarının haber alamadığı 61 yaşındaki vergi dairesi memuru Eyüp Sabri Bilen, evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre; Bilen'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Vergi dairesi memuru evinde ölü bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:00

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı merkez İpekyolu Mahallesi'nde sabah saatlerinde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Kızıltepe Vergi Dairesi’nde memur olan Eyüp Sabri Bilen’den (61) haber alamayan ailesi ve mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞ

Adrese giden sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde Bilen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Bilen’in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Bilen’in 38 yıldır Kızıltepe Vergi Dairesi’nde çalıştığı, eşi ve 4 çocuğunu ise memleketi Şanlıurfa’ya tatile gönderdiği öğrenildi.


Etiketler: #cansız beden #kalp krizi #mardin #Memur

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