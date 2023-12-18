Yalova'da bir kişi feribottan atladı!
Yalova-Yenikapı arasında yapılan seferde feribottan atlayan yolcu, deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova-Yenikapı arasında sefer yapan bir feribota binen Ö.S., feribottan denize atlamak istedi.
Durumu fark eden ve Ö.S.’yi ikna etmeye çalışan yurttaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denize atlayan şahsı kurtararak kıyıya çıkardı.
112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ö.S’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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