Yalova'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Yalova'da bir kişinin parmağını sıkıştıran 17 yıllık evlilik yüzüğü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Cemal Cam, hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünün parmağını sıkıştırması üzerine Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım talebinde bulundu.
Görevliler, spiral makinesi, keski ve pense yardımıyla yüzüğü keserek Cam'ın parmağından çıkardı.
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