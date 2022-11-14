Yalova'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Yalova'da bir kişinin parmağını sıkıştıran 17 yıllık evlilik yüzüğü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 15:43
Yalova'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Cemal Cam, hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünün parmağını sıkıştırması üzerine Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım talebinde bulundu.

Görevliler, spiral makinesi, keski ve pense yardımıyla yüzüğü keserek Cam'ın parmağından çıkardı.


Yalova yüzük itfaiye

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