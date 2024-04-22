Yalova'da ele geçirildi... Hepsi kaçak: Toplamda 1 ton 150 kilo!

Yalova’nın Altınova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında, denizden kaçak yollarla toplanan 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye, toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:42
Yalova'da ele geçirildi... Hepsi kaçak: Toplamda 1 ton 150 kilo!
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Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi tekne limanı önünde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada kamyonetin kasasında, 160 çuvalda toplam 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi.

Denizden kaçak avcılık yapılarak toplandığı tespit edilen midyeler denize bırakılırken, araçta bulunan İ.S., R.Y., Z.K., R.K. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

5 şüpheliye, toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi. 


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