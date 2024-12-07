Yalova'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!
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DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:41

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca IŞİD terör örgününe yönelik sürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları iş birliğiyle yapılan çalışmalarda; Yalova'da eylem hazırlığında olan şüpheliler ile örgüte katılmak isteyen kişiler takibe alındı.

Polis, 29 Kasım'da takibe alınan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 av tüfeği, kama, büyük kılıç, av tüfeği fişeği, askeri kamuflaj malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 


Etiketler: #Yalova #IŞİD #Operasyon

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