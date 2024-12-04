Samsun'da gözaltına alınan IŞİD üyesi hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:15

Güncelleme: 04.12.2024 - 17:15

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü IŞİD'in finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.K. adlı zanlı da Samsun'da gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İzmir Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemede Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade veren O.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.