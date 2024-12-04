Samsun'da gözaltına alınan IŞİD üyesi hakkında tutuklama kararı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan O.K. adlı şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da gözaltına alınan IŞİD üyesi hakkında tutuklama kararı!
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:15

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü IŞİD'in finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.K. adlı zanlı da Samsun'da gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İzmir Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemede Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade veren O.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Etiketler: #IŞİD #Operasyon #Samsun #Terör örgütü

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