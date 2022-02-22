Yalova'da kazada yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

22 Şubat 2022 Salı, 21:04

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Şenköy girişinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 JK 8214 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Albayrak (38) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durdu.

AĞIR YARALANMIŞTI

Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova merkezdeki özel hastaneye kaldırıldı.

Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.