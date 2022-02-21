17 yaşındaki motokuryenin işe başladığı gün geçirdiği kazada bacağı kırıldı
İstanbul Sultangazi’de işe başladığı gün sipariş yetiştirmek isterken kaza yapan 17 yaşındaki motokuryenin bacağı kırıldı.
Olay, dün Sultangazi'de, saat 17.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Sultangazi’de bir işyerinde paket servisi için motokurye olarak başlayan 17 yaşındaki işçi, sipariş götürmek için yola çıktı. Park halindeki bir otomobil sürücüsünün kapısını açması sonucu dengesini kaybeden motokurye, önce aracın kapısına, ardından savrularak kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak yere düştü.
Yaralı kuryeye ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, bacağında kırık olduğu öğrenildi.
Yaşanan olayı anlatan Özgür Şener, ’’Işıklar kırmızıya döndü. Bekliyorduk, motor bayağı hızlıydı. Önce sürücü kapıyı açınca motor kapıya vurdu, sonra benim aracıma sürttü, sonra da taksiye çarptı" dedi.
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