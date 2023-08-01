Yalova’da kenevir yetiştirilen villaya operasyon: 1 tutuklama

Yalova’da uyuşturucu yetiştirilen villaya düzenlenen operasyon sonucu 1 kişi tutuklanırken; 97 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 700 gram kubar esrar ve 49 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:40
Yalova’da kenevir yetiştirilen villaya operasyon: 1 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Termal İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Akköy’de Ş.G.’nin villasında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, villada yaptığı aramada 97 kök kenevir bitkisi, bin 700 gram kubar esrar ve 49 gram kenevir tohumu yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli Ş.G., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yalova

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