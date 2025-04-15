Yalova’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Yalova’da düzenlenen tefecilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:17

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Ekim 2024 ve 3 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde tefecilik yaptığı tespit edilen, M.Y. T.Y. ve K.Y.’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Altınova ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 2 işyerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve 16 adet kartuş fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.Y ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. M.Y. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Etiketler: #Yalova #Tefecilik #tefeci #Operasyon

İlgili Haberler

İki ilde tefecilere operasyon: Gözaltılar var!

İki ilde tefecilere operasyon: Gözaltılar var!
Vali duyurdu... Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: Gözaltılar var!

Vali duyurdu... Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: Gözaltılar var!
Tefecilik suçundan aranıyordu: Gaziantep'te yakayı ele verdi

Tefecilik suçundan aranıyordu: Gaziantep'te yakayı ele verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler