Yalova’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:17

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:17

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Ekim 2024 ve 3 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde tefecilik yaptığı tespit edilen, M.Y. T.Y. ve K.Y.’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Altınova ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 2 işyerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve 16 adet kartuş fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.Y ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. M.Y. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.