Yalova’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Yalova’da düzenlenen tefecilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Ekim 2024 ve 3 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde tefecilik yaptığı tespit edilen, M.Y. T.Y. ve K.Y.’ye yönelik operasyon düzenlendi.
Altınova ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 2 işyerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve 16 adet kartuş fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
K.Y ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. M.Y. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: #Yalova #Tefecilik #tefeci #Operasyon
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