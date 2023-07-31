'Yan bakma' kavgasında sokak ringe döndü!

Bursa'da iki şahıs arasında yan bakma nedeniyle kavga çıktı. Kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:44
'Yan bakma' kavgasında sokak ringe döndü!
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde iki şahıs arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şahıslar kavgada birbirlerine yumruklar atarken olaya çevredekiler müdahale etti. 

Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği şahısların kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı.


Bursa kavga yan bakma

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