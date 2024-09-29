Yanan dağ evinde cansız bedeni bulundu

Düzce'de yanan dağ evinde ceset bulundu. Evde yaşayan Emre Başoğlu'na (25) ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yanan dağ evinde cansız bedeni bulundu
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DHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:19

Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'daki bir dağ evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören kişi, telefon çekmediği için köye inerek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yapılan incelemede bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Evde yaşayan Emre Başoğlu’na ait olduğu üzerinde durulan ceset, kesin kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Düzce #dağ evi #ceset

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