Yanan TIR'da yüklü 7 sıfır araç yandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde sıfır araçların yüklü olduğu TIR'da çıkan yangında, 7 araç küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Ö.G.’nin sürücülüğünü yaptığı 06 LJ 923 çekici plakalı TIR, Bursa’dan aldığı ve Mersin’e götürdüğü 8 sıfır araç ile Pozantı-Tarsus istikameti Damlama inişi ile çöp deposu arasında kalan bölgede seyir halindeyken, 06 BK 353 plakalı dorsesinin lastik bölümünden yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü Ö.G., aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda aracın her tarafını sardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken, tır ile birlikte yük olarak taşınan 7 araç küle döndü. Bir araç ise son anda kurtarıldı.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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