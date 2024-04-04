Yandaş AKİT TV Koordinatörü Coşkun, AKP'nin oy kaybının nedenlerini açıkladı!

Yandaş AKİT TV'nin koordinatörü Muharrem Coşkun, 31 Mart seçimlerine ilişkin konuştu. Coşkun, "AK Parti Kemalizme kaydı, MHP ile ittifak AK Parti'ye zarar verdi, Kürtlerden ve İslamcılardan uzaklaştırdı" eleştirisinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:28
Yandaş AKİT TV Koordinatörü Coşkun, AKP'nin oy kaybının nedenlerini açıkladı!
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Yandaş Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde istediği sonucu alamayan ve ikinci parti olan AKP'nin oy kaybının nedenlerini açıkladı.

"CENGİZ KURTOĞLU'YLA ALİŞAN'LA YAPIYORUZ"

Gazze politikasının, AKP'nin Atatürk söyleminin ve MHP ile ittifakın AKP'ye zarar verdiğini söyleyen Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze için Türkiye'nin yaptıklarını yeterli bulmuyor insanlar. Diyorlar ki tamam söylem çok güzel katil İsrail demek çok güzel ama biz biraz da icraat, İsrail'in canını acıtacak karar alınmasını istiyoruz, yaptırım istiyoruz diyen ciddi bir kitle var. 94 ruhu, sayın Cumhurbaşkanı ısrarla vurguladığı, maalesef bu ruhtan çok uzaklaşılıyor ve o söylemler de öyleydi. Seçim sürecinde sloganlara, vaatlere konuşmalara bakın. Gazze'de soykırım yapılıyor biz mitingi Cengiz Kurtoğlu'yla Alişan'la yapıyoruz. Orada bir Kur'an-ı Kerim'le açın, en azından, Gazze şehitleri için. Bizim tarihimize bizim inancımıza uygun marşlar çaldırın. İşte 94 ruhu buydu.

KEMALİZM ELEŞTİRİSİ!

Aynı zamanda şunu söyleyeyim kemalizme kayması. Ankara'da açılan kulenin adı neydi, Atatürk Cumhuriyet Kulesi AK Parti açıyor. AK Partililer Cumhuriyet Halk partililerden daha çok Atatürk demeye başladılar, daha çok Kemalizmi kutsamalar daha çok Anıtkabir ziyareti yapmaya başladılar. Zannettiler ki biz CHP'nin bile terk ettiği, onlara bile faydası olmayan şeylere sarılırsak bize şifa olacak. Yani  CHP bile onları artık taşımak istemiyor, Atatürk resmini görünür yerde göstermek istemiyor, utanıyor neredeyse, sen dört elle Atatürk'e sarılmaya çalışıyorsun ve geldiğimiz noktada 'başkası olma kendin ol' ilkesini terk ettiği için, CHP'lilere şirin görünerek, CHP'li aday transfer edersek oylarımız artacak zannettiler. Sahilden uzaklaştıkça boğulmaya doğru gittiler. Sayın Cumhurbaşkanı tespiti yaptı. İnşallah öncekiler gibi olmaz, yalaka takımları varsa, onu yanıltan varsa bence bunlar gözden geçirilmeli.

"MHP İLE İTTİFAK MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

MHP ile ittifak mutlaka gözden geçirilmeli, ben MHP ile ittifakın özellikle ittifaklar sürecinden sonra AK Parti'ye zarar verdiğini düşünüyorum, söylemini değiştirdiğini, Kürtlerle arasına mesafe koymasına yol açtığını düşünüyorum, İslamcılarla arasını açtığını düşünüyorum ve MHP'nin söyleminin hem AK Parti'yi Kemalizme-ulusalcılığı kaydırdığını, AK Parti'yi domine ettiğini bunun da geldiğimiz sonuçta Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'nin hemen hemen bütün illerde oyu düşmüş durumda bunların iyi okumamız gerekiyor."


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