Seçim günü yapılan YRP yorumu gündem oldu: 'Ne bir tane il, ne de ilçe alır'

Yayınlanma: 04.04.2024 - 08:43

Güncelleme: 04.04.2024 - 08:45

Yandaş Ülke TV’de de yorumcu Murat Özer’in oylama devam ederken, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile ilgili yaptığı yorum gündem oldu.

Seçim grafiğinde Yeniden Refah Partisi’nin de yer almasına tepki gösteren Özer, “Onu oraya niye yazdınız? Yeniden Refah, Türkiye’nin hangi vilayetinde bir tane il bir tane ilçe alacak? Ne bir il alır ne de bir ilçe alır! Burada söylüyorum” dedi.

Ancak YRP seçimde 1 büyükşehir, 1 il, 39 ilçe, 10 belde belediyesini kazandı.