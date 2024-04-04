Seçim günü yapılan YRP yorumu gündem oldu: 'Ne bir tane il, ne de ilçe alır'

İktidar yandaşı Ülke TV’de seçim günü yorumcu Murat Özer'in Yeniden Refah Partisi için "Türkiye'de ne bir tane il alır, ne de ilçe alır" sözleri gündem oldu. Özer'in yorumunun aksine YRP 1 büyükşehir, 1 il, 39 ilçe, 10 belde belediyesini kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 08:43
Seçim günü yapılan YRP yorumu gündem oldu: 'Ne bir tane il, ne de ilçe alır'
Abone Ol google-news

Yandaş Ülke TV’de de yorumcu Murat Özer’in oylama devam ederken, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile ilgili yaptığı yorum gündem oldu.

Seçim grafiğinde Yeniden Refah Partisi’nin de yer almasına tepki gösteren Özer, “Onu oraya niye yazdınız? Yeniden Refah, Türkiye’nin hangi vilayetinde bir tane il bir tane ilçe alacak? Ne bir il alır ne de bir ilçe alır! Burada söylüyorum” dedi.

Ancak YRP seçimde 1 büyükşehir, 1 il, 39 ilçe, 10 belde belediyesini kazandı.


belediye haberleri Oy haberleri Seçim haberleri Ülke TV haberleri Yeniden Refah Partisi haberleri

İlgili Haberler

YRP AKP’yi sarstı

YRP AKP’yi sarstı
Türkiye genelinde AKP, CHP, YRP, MHP, DEM, İYİ Parti ne kadar oy aldı? AKP, CHP, YRP, MHP, DEM, İYİ Parti hangi belediyeleri kazandı?

Türkiye genelinde AKP, CHP, YRP, MHP, DEM, İYİ Parti ne kadar oy aldı? AKP, CHP, YRP, MHP, DEM, İYİ Parti hangi belediyeleri kazandı?
Yeniden Refah Partisi kaç belediye kazandı? YRP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? YRP hangi büyükşehirleri kazandı?

Yeniden Refah Partisi kaç belediye kazandı? YRP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? YRP hangi büyükşehirleri kazandı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek

YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’

Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’
Son dakika... Van'da mazbata tepkisi sürüyor: Eş başkanlardan AKP'nin adayına çağrı!

Son dakika... Van'da mazbata tepkisi sürüyor: Eş başkanlardan AKP'nin adayına çağrı!
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!
Gazeteci Ece Üner’e ‘beyaz toroslu’ ölüm tehdidi

Gazeteci Ece Üner’e ‘beyaz toroslu’ ölüm tehdidi
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor