Yandaşlar birbirine girdi... Cem Küçük'ten Hande Fırat'a 'teğmenler' tepkisi: 'Yüreğin varsa...'

Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:46

Güncelleme: 08.09.2024 - 09:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kara Harp Okulu’nda kılıçla yemin eden teğmenler hakkındaki açıklamaları AKP'ye yakın isimler arasında da tartışma yarattı.

Cem Küçük, Hande Fırat’ı hedef alarak “Yüreğin varsa şimdi de savun” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

Olaydan 8 gün sonra bugün açıklama yapan Erdoğan, teğmenlere "Kendini bilmezler" diyerek tepki gösterdi ve "Ordumuzun yıpratılmasına izin verilmeyiz. Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kimlere çektiniz! Gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" ifadelerini kullandı.

AKILLARA HANDE FIRAT’IN ÇIKIŞI GELDİ

Gazeteci Hande Fırat ise geçtiğimiz günlerde teğmenleri hedef alanlara tepki göstererek "Kara Harp Okulu’ndaki görüntüleri farklı yerlere çekmemek gerekiyor. Her mezuniyet töreni sonrası geleneksel olarak, kılıçlar çekilip, yemin tekrarlanır. Türkiye’de tartışmaya açılmak istenen darbe vb. dönemlerinin bittiğini herkes biliyor" demişti.

“SENDE YÜREK VARSA…”

Yandaş gazeteci Cem Küçük ise, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Hande Fırat'ın paylaşımına tepki gösteren Küçük, "Sende yürek varsa şimdi savunursun. Perşembe gecesi teğmenleri eleştiren bizlere isim vermeden hakaret ettin. Aynısını şimdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye söyle de görelim" ifadelerini kullandı.