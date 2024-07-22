Yandaş gazete iddia etti: Dışişleri, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı

Diplomatik kaynaklar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceği iddialarını yalanladı. Yandaş Daily Sabah'ta yer alan haberde, Erdoğan'ın Esad'la Moskova'da görüşeceği iddia edilmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 21:46
Yandaş gazete iddia etti: Dışişleri, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşebileceklerine dair açıklamalarının ardından  beklenen Erdoğan-Esad görüşmesinin Moskova’da yapılmasının planlandığı yandaş Daily Sabah'ta iddia edilmişti. 

Haberde konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın, “Erdoğan ile Esad arasındaki ilk görüşmenin Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanıyor” dediği aktarıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da bir araya geleceği yönündeki haberler yalanlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’la Moskova’da bir görüşme yapacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova’da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.


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