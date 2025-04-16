Yandaş isimler ortaya attı... 'CHP'ye kayyum' iddialarına kanunlar ne diyor?

Yayınlanma: 16.04.2025 - 23:27

Güncelleme: 16.04.2025 - 23:27

Sosyal medyada bazı yandaş isimlerin 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiası tepki çekti. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu birçok isme soruşturma başlatıldı.

Yurttaşlar ise kanunların bir siyasi partiye kayyum atanma ihtimali hakkında ne belirttiğini merak etti.

"KAYYUM ATANAMAZ"

Avukat Onur İste sosyal medyada paylaştığı açıklamasında, "CMK m.133’e göre, yürütülen bir suç soruşturması için herhangi bir siyasi partiye kayyım atanamaz. Siyasi partiler şirket değildir" ifadelerini kullandı.

İste, "Aynı gerekçeyle kovuşturma aşamasında da kayyım atanamaz. Zaten şirketlere dair söz konusu koruma tedbirinin uygulanabileceği suçlar arasında Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçları da sayılmamıştır. Asliye Hukuk Mahkemeleri de açılan davalarda (hukuk mahkemesindeki süreç ile ceza soruşturması birbirinden farklıdır) ihtiyadi tedbir talepleri reddedildi. Velev ki karar çıksın, o da istinafa tabidir. Tabi “burası Türkiye, her şey mümkün” algısı hukuka olan inançsızlıktan geliyor" şeklinde yazdı.