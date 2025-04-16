Yandaş isimler ortaya attı... 'CHP'ye kayyum' iddialarına kanunlar ne diyor?
Rasim Ozan Kütahyalı'nın başını çektiği yandaş isimlerin 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiayı atan kişilere yönelik soruşturma başlatılırken avukat Onur İste, bir suç soruşturması kapsamında herhangi bir siyasi partiye kayyum atanamayacağını yazdı.
Sosyal medyada bazı yandaş isimlerin 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiası tepki çekti. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu birçok isme soruşturma başlatıldı.
Yurttaşlar ise kanunların bir siyasi partiye kayyum atanma ihtimali hakkında ne belirttiğini merak etti.
"KAYYUM ATANAMAZ"
Avukat Onur İste sosyal medyada paylaştığı açıklamasında, "CMK m.133’e göre, yürütülen bir suç soruşturması için herhangi bir siyasi partiye kayyım atanamaz. Siyasi partiler şirket değildir" ifadelerini kullandı.
İste, "Aynı gerekçeyle kovuşturma aşamasında da kayyım atanamaz. Zaten şirketlere dair söz konusu koruma tedbirinin uygulanabileceği suçlar arasında Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçları da sayılmamıştır. Asliye Hukuk Mahkemeleri de açılan davalarda (hukuk mahkemesindeki süreç ile ceza soruşturması birbirinden farklıdır) ihtiyadi tedbir talepleri reddedildi. Velev ki karar çıksın, o da istinafa tabidir. Tabi “burası Türkiye, her şey mümkün” algısı hukuka olan inançsızlıktan geliyor" şeklinde yazdı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- Yeni rapor AKP dönemini işaret etti
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- Tarkan'ın anne acısı
- Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- İmamoğlu'ndan Financial Times'a tarihi yazı