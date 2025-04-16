Yandaş isimler ortaya attı... 'CHP'ye kayyum' iddialarına kanunlar ne diyor?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın başını çektiği yandaş isimlerin 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiayı atan kişilere yönelik soruşturma başlatılırken avukat Onur İste, bir suç soruşturması kapsamında herhangi bir siyasi partiye kayyum atanamayacağını yazdı.

Yandaş isimler ortaya attı... 'CHP'ye kayyum' iddialarına kanunlar ne diyor?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 23:27

Sosyal medyada bazı yandaş isimlerin 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiası tepki çekti. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu birçok isme soruşturma başlatıldı.

Yurttaşlar ise kanunların bir siyasi partiye kayyum atanma ihtimali hakkında ne belirttiğini merak etti.

"KAYYUM ATANAMAZ"

Avukat Onur İste sosyal medyada paylaştığı açıklamasında, "CMK m.133’e göre, yürütülen bir suç soruşturması için herhangi bir siyasi partiye kayyım atanamaz. Siyasi partiler şirket değildir" ifadelerini kullandı.

İste, "Aynı gerekçeyle kovuşturma aşamasında da kayyım atanamaz. Zaten şirketlere dair söz konusu koruma tedbirinin uygulanabileceği suçlar arasında Siyasi Partiler Kanununa muhalefet suçları da sayılmamıştır. Asliye Hukuk Mahkemeleri de açılan davalarda (hukuk mahkemesindeki süreç ile ceza soruşturması birbirinden farklıdır) ihtiyadi tedbir talepleri reddedildi. Velev ki karar çıksın, o da istinafa tabidir. Tabi “burası Türkiye, her şey mümkün” algısı hukuka olan inançsızlıktan geliyor" şeklinde yazdı.


Etiketler: #CHP #rasim ozan kütahyalı #kayyum

İlgili Haberler

CHP'ye kayyum iddiaları... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

CHP'ye kayyum iddiaları... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama
Şişli’de kayyum fırsatçılığı: İzinsiz inşaat hız kazandı

Şişli’de kayyum fırsatçılığı: İzinsiz inşaat hız kazandı
'Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım' demişti... Cemal Enginyurt'tan, Bülent Turan'ın o sözlerine çok sert tepki: 'Siz ne zaman dik durdunuz? Kayyumcu Bülent!'

'Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım' demişti... Cemal Enginyurt'tan, Bülent Turan'ın o sözlerine çok sert tepki: 'Siz ne zaman dik durdunuz? Kayyumcu Bülent!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler