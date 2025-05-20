İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ayşegül Karslı hakkında yandaş medyadan başı açık-kapalı fotoğraflarla algı operasyonu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen son soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Eğitim Şefi Ayşegül Karslı hakkında henüz somut bir suçlama kamuoyuyla paylaşılmazken, iktidara yakın medya organlarında yapılan haberlerde dikkat çeken bir detay öne çıktı: Karslı’nın hem başörtülü hem de başı açık fotoğrafları haberlerde kullanıldı!

“ALGI OPERASYONU”

İktidar medyasında yer alan bu görsellerle, içerikte somut bir suçlama bulunmamasına rağmen kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı yorumları yapıldı. İBB’nin “Büyükşehir çalışıyor” hesabından paylaşılan tepkiyle, kişinin giyim tercihleri üzerinden bir algı operasyonu yapıldığı belirtildi. Yapılan paylaşımda; “İBB soruşturmasında gözaltına alınan İBB Eğitim Şefi Ayşegül Karslı’nın iktidar medyasında hem başı açık hem de başı kapalı fotoğrafları paylaşıldı. Karslı ile ilgili somut bir iddia dosyada ya da haberlerde yer almazken başı açık-kapalı olması üzerinden algı operasyonu yapıldı” denildi.