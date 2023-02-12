Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler: 'O taptığınız Batı bizi takdir ediyor, bunlar hâlâ pislik atıyor'

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:33

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 13:14

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden yurttaşların sayısını bile geçti.

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; bu süreçte binlerce yurttaş, yardımların kendilerine ulaşamadığı, ekiplerin bölgeye gelmediğini veya geç geldiğini haykırmaya devam ediyor.

"O TAPTIĞINIZ BATI BİZİ TAKDİR EDİYOR"

Son olarak AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Sevda Türküsev, ekiplerin koordinasyonsuzluğunu eleştirenlere öfke kustu.

Direksiyon başında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Türküsev, "Devletimiz güçlüdür. Devlet vızır vızır bölgede çalışmalarına devam ediyor. Bunlar kolay mı? Yine de çok iyiyiz. Taptığınız Batı bizi takdir ediyor, bunlar hâlâ pislik atıyor" ifadelerini kullandı.