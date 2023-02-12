Depreme uyanan 11 yaşındaki Türker: 'Savaş oluyor sandım'

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 11:56

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 11:56

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören afetzedelerin bölgelerden tahliyeleri sürüyor.

Antakya ilçesindeki evlerinde depreme yakalanan ve sağ kurtulan Görgel ailesi Konya’daki devlet yurduna yerleşti.





"KIYAMET GÜNÜ GİBİYDİ"



Deprem anında oğlu Türker’i kucağına alıp dışarıya çıktığını anlatan Ömer Görgel, “Bu felaket 100 yılda bir gelecek bir felaket. Ben Tarım Bakanlığı’nda memurum. Sabah 08.00’de mesaim vardı. Gece 04.00’e kadar uyuyamadım. Sanki içime bir his geldi, sonra bir anda ses gelmeye başlayınca ilk yaptığım şey çocuğumu kucağıma almak oldu. Dışarıya çıkmaya çalıştık dışarısı kıyamet günü gibiydi. Saatlerce susuz kaldık dışarı da ateş yakıp ısınmaya çalıştık. 3-4 günün sonunda buraya gelip kalacak yer bulabildik. Böyle bir durumdan sadece ülkemiz değil tüm dünya etkilendi. Sadece ülkemiz açısından değil tüm dünyanın, herkesin kenetlenmesi lazım. Bu olayı yaşayan biri olarak Allah kimseye yaşatmasın” dedi.





"ÇOK KORKTUM"



Babasının uyandırmasıyla bir anda depremi yaşayan Türker Arda Görgel, “Elim taşın altında kaldı, başıma çatıdan taşlar düştü. Çok zorlu bir andı. Deprem bir anda bizi sıçrattı, yere attı. Annemle babaannem evde kaldı alamadık onları ama onlar sağ salim çıkmayı başardı. Çok korktum. Bir anda babam beni deprem diye uyandırdı ama ben 'savaş oluyor' sandım. Çok kötüydü, gözümü açtığımda babamı yerde gördüm, bayılmıştı. Gönüllü ablalardan abilerden Allah razı olsun. Burada bize iyi bakıyorlar” diye konuştu.

