Yandaş şirketlerden dikkat çeken 'garanti hamlesi'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de yaptığı konuşmada, liman işletmelerinin 49 yıllığa tamamlanması teklifi hakkında konuştu. ''Millet İttifakı iktidara gelirse diye kaygı duyuyorlar'' diyen Özkoç, yandaş şirketlerin Erdoğan'dan kendilerini garantiye almasını istediğini belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de işletmesi sermayeye verilen limanların işletme sürelerinin uzatılması teklifi hakkında konuştu.
Liman işletmelerinin 49 yıllığa tamamlanması teklifine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de yaptığı konuşmada yandaş şirketlerin Erdoğan'dan iktidardan gitmesi durumunda kendilerini garanti almasını istediğini söyledi.
"DAHA SÜRELERİ BİTMEDEN..."
''Millet İttifakı iktidara gelirse diye kaygı duyuyorlar'' diyen Özkoç, ''Çıkıp Cumhurbaşkanı'na sizin olmadığınız zamanda da bizi garanti altına alın diyorlar. Ne yapıyorlar: Daha süreleri bitmeden ve tekrar ihaleye çıkarılmadan limanların süreleri 49 yıllığına çıkarılıyor'' ifadelerini kullandı.
"BUNUN TEK SORUMLUSU VAR CUMHUR İTTİFAKI VE CUMHURBAŞKANI"
İktidara ve Cumhur İttifakı'na sorular yönelten Özkoç, şu ifadeleri kullandı: ''Buradan soruyorum: Esnafa, işçiye böyle bir imkan veriliyor mu? Hayır. Kime veriliyor: Katar'a veriliyor. Antalya limanı Katarlıların. Şimdi Katar'ın limandaki süresi 49 yıllığa tamamlanıyor. Bunlar aynı zamanda beşli çete için yapıyorlar. Şu anda Limak'ın işlettiği İskenderun Limanı 2048'den 2061'e uzatılıyor. Albayrak Holding'lerin işletmeleri 49 yıllığına çıkarılıyor. Ciner grubu, ne Ciner'miş arkadaş ya. Milleti yiye yiye bitiremediler. Neden Limak'a, Katar'a, Ciner'e veriyoruz da emekliye, millete, işçiye vermiyoruz? Bunun tek sorumlusu var Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı'dır. CHP olarak buna direneceğiz. Milletin vekili olacağız, bir avuç zenginin değil.''
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- Merkez Bankası'ndan döviz kararı
- AKP ve MHP'de istifa depremi
- Emekli maaşı, faturalarda yaşanan artış ve kur...
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Sigaraya büyük zam!