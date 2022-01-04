Yandaş şirketlerden dikkat çeken 'garanti hamlesi'

04 Ocak 2022 Salı, 17:47

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de işletmesi sermayeye verilen limanların işletme sürelerinin uzatılması teklifi hakkında konuştu.

Liman işletmelerinin 49 yıllığa tamamlanması teklifine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de yaptığı konuşmada yandaş şirketlerin Erdoğan'dan iktidardan gitmesi durumunda kendilerini garanti almasını istediğini söyledi.

"DAHA SÜRELERİ BİTMEDEN..."

''Millet İttifakı iktidara gelirse diye kaygı duyuyorlar'' diyen Özkoç, ''Çıkıp Cumhurbaşkanı'na sizin olmadığınız zamanda da bizi garanti altına alın diyorlar. Ne yapıyorlar: Daha süreleri bitmeden ve tekrar ihaleye çıkarılmadan limanların süreleri 49 yıllığına çıkarılıyor'' ifadelerini kullandı.

"BUNUN TEK SORUMLUSU VAR CUMHUR İTTİFAKI VE CUMHURBAŞKANI"



İktidara ve Cumhur İttifakı'na sorular yönelten Özkoç, şu ifadeleri kullandı: ''Buradan soruyorum: Esnafa, işçiye böyle bir imkan veriliyor mu? Hayır. Kime veriliyor: Katar'a veriliyor. Antalya limanı Katarlıların. Şimdi Katar'ın limandaki süresi 49 yıllığa tamamlanıyor. Bunlar aynı zamanda beşli çete için yapıyorlar. Şu anda Limak'ın işlettiği İskenderun Limanı 2048'den 2061'e uzatılıyor. Albayrak Holding'lerin işletmeleri 49 yıllığına çıkarılıyor. Ciner grubu, ne Ciner'miş arkadaş ya. Milleti yiye yiye bitiremediler. Neden Limak'a, Katar'a, Ciner'e veriyoruz da emekliye, millete, işçiye vermiyoruz? Bunun tek sorumlusu var Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı'dır. CHP olarak buna direneceğiz. Milletin vekili olacağız, bir avuç zenginin değil.''