Yandaşa yine kayyum kıyağı

20 Şubat 2022 Pazar, 13:28

Devlet yurtlarının kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle geçen eylül ayında yüz binlerce üniversite öğrencisi kalacak yer bulamadı ve kaosa dönüşen barınma sorunu ülke gündemine oturdu. Bu tabloya rağmen 2019’daki son yerel seçimlerde HDP’nin kazandığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından kısa bir süre sonra kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yandaş ve gerici İlim Yayma Cemiyeti için para saçacak.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 21 Ekim 2021 tarihinde “İlim Yayma Cemiyeti Yurt Binasının Tamamlanması Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. 16 Şubat'ta açıklanan ihale sonucuna göre ise ihaleyi 1 milyon 139 bin TL teklif veren Kamil Ağduk aldı. Ayrıca Ağduk’un ihaleye tek başına katıldığı da belirtildi.

KOŞU BANDI DA LİSTEDE

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ihaleyle, İlim Yayma Cemiyeti’nin Artuklu İlçesindeki yurt binasının hidrofor, radyatör, sirkülasyon pompaları, basınç pompaları, doğalgaz kazanları, çamaşır yıkama odası malzemeleri, mutfak ekipmanları, boyama, koşu bandı, dikey bisiklet, yatay bisiklet, eliptical, bacak kıvrımlı oturak, elektrik aksamları, koruma aksamları ve daha birçok kaleme dair ihtiyaçları alınacak.

YANDAŞLAR YÖNETİMDE

İlim Yayma Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tülün, AKP İstanbul teşkilatının kurucuları arasında yer alırken aynı zamanda da uzun bir süre AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. Ayrıca, İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Rize Milletvekili İsrafil Kışla ile kamudan 7 yılda tam 366 milyon TL değerinde 260 ihale alan AKP'li İBB Meclisi Üyesi Ömer Akbulut gibi çok sayıda da AKP’li de yer alıyor.

DOLMABAHÇE TALANI

Öte yandan İlim Yayma Cemiyeti’nin 19 Aralık 2021’de Dolmabahçe Sarayı’nda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı ödül töreni için tarihi saraydaki birçok eserin yerinin değiştirilmesi ve 124 metrekarelik antika halı yerinden kaldırılması da gündem olmuştu.