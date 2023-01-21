Yangın çıkarıp anneannesi ile teyzesini eve kilitledi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 12:47

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 13:02

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi dün, 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede yangın çıktı.

Okan Altay, içinde yanıcı madde olduğu değerlendirilen 5 litrelik bidon ile birlikte anneannesi Hülya Çetinkaya'nın evine gelip tartışmaya başladı.

Anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi.

Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni Altay'ın dairesine indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

DUMANDAN ETKİLENİP HASTANELİK OLDU

Tartışma sırasında evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Evde yapılan incelemede ise 2 kadının cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay de hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı.

Yapılan incelemede yangında ölen 2 kişinin Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı Filiz Kaplan olduğu, Okan Altay'ın yangın çıkarıp, teyzesi ile anneannesinin üzerine evin kapısını kilitlediği belirlendi.

Hülya Çetinkaya ile Filiz Kaplan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildi.