Yangın çıktı... 2 ev kullanılamaz hale geldi!

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:44
Yangın çıktı... 2 ev kullanılamaz hale geldi!
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Mustafa G'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa G'nin evi ile bitişikte bulunan İzzet T'nin evine de sıçradı.

İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında evin altındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Yangında 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.


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