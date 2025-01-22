Yangın faciasında yaralanan 29 kişi taburcu edildi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:01

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:01

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından yaralı 51 kişinin sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.