76 kişi hayatını kaybetti... Kartalkaya'daki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde gece yarısı çıkan yangın, büyük bir facia ile sonuçlandı.
Yangında en az 76 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 51 kişi yaralandı.
Türkiye'yi yasa boğan otel yangınının ilk anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.
Görüntülerde dışarıdaki yurttaşların otelde kalanları kendi olanaklarıyla kurtarmaya çalıştıkları, oteldeki yurttaşların ise pencelerinden sarkıttıkları çarşaflara tutunarak aşağı inip kurtulmaya çalışmaları görülüyor.
Etiketler: #Kartalkaya #kayak
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