Yangın, İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı: Sözcü TV muhabiri alevlerin ortasında kaldı!

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangın nedeniyle üç mahalle tahliye edilirken, İzmir-Çeşme otoyolu ile karayolu araç trafiğine kapatıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle tedbir amaçlı üç mahallenin boşaltıldığını söyledi.

ÖDEMİŞ'TE İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ!

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi Manastır mevkiindeki ormanlık alanda ise, dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören yurttaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Vali Elban, ilçede iki mahallenin tahliye edildiğini belirterek, "Yangın ilerlediği yönde de şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekte" dedi.

OTOYOLU ALEVLER SARDI

Çeşme ilçesinde büyüyen yangın da, İzmir-Çeşme otoyolunu sardı. Otoyol ulaşıma kapatılırken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki son durumu canlı yayında aktaran Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi de, alevlerin ortasında kaldı.