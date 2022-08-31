Yangın tüm binayı sardı: Güzellik merkezi alev alev
Bakırköy’de güzellik merkezi olarak kullanılan bir işyeri alev alev yandı. Yangında iki kişi dumandan etkilendi.
Yangın, Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesinde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddia göre, solaryum makinesinden çıktığı düşünülen yangında önce patlama sesi geldi. Kısa süre içerisinde dumanlar tüm binayı sarardı.
Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan iş yeri itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen yurttaşlar sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi. Herhangi bir patlama olayına karşı polis ekipleri bina etrafına güvenlik şeridi çekerken trafik tek şeritten yönlendirildi.
Binanın alt katında kendi iş yerinde çalışan Büşra Yapcı, “Biz kendi kliniğimizde çıktığını düşündük. Yangın bizim üs katımızda kuaförde çıkmış. Solaryum makinesinden kaynaklandığını söylediler. Bizde hastamızı alıp apar topar çıktık. Patlama sesi duyuldu ”dedi.
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