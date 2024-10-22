Yangına giden itfaiye aracı otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yangına takviyeye gittiği öğrenilen itfaiye aracı ile Fiat Tofaş otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3’ü itfaiye eri 7 kişi yaralandı.

Yangına giden itfaiye aracı otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:41

Feci kaza, Efeler ilçesi Denizli Karayolu üzeri Dr. Raşit Galip Baydur Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangına takviye ekip olarak yola çıkan 09 BU 680 plakalı itfaiye aracı ile 09 VA 120 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da savrulurken, itfaiye aracı yan devrildi, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisindeki F.Y., F.Y., İ.S. ve H.Y. ile itfaiye erleri U.Ş., S.B. ve S.Y. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Aydın - Denizli karayolu tek taraflı olarak bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler yolda trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Hurdaya dönen Tofaş otomobil ve devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Yola dökülen malzemeler belediye ekiplerince temizlenirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #itfaiye

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