Temizlik yaparken balkonda mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 16:19

Güncelleme: 13.10.2024 - 16:19

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kızılırmak Caddesi ile Aşık Veysel Caddesi'nin kesişiminde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında balkonda mahsur kalan bir kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Balkondan el sallayarak "İmdat, yardım edin" diye bağıran F.A. adlı kadını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek genç kadını balkondan kurtardı. F.A.'nın, temizlik yaparken sürgülü kapının kapanarak kilitlenmesi sonucu balkonda mahsur kaldığı öğrenildi.

Olayı gören Mehmet Civelek isimli vatandaş, balkondan yardım isteyen kadını görünce durumu yetkililere bildirdiğini belirterek, "Yoldan geçerken kadının el sallayıp yardım istediğini gördük. Kayıtsız kalamazdık. 112’yi aradık, ekipler kısa sürede geldi. Yaklaşık yarım saattir balkonda mahsur kalmış" dedi.